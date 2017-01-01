"Трабзонспор" готов удовлетворить финансовые запросы Попова

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов все еще может перейти в "Трабзонспор", утверждает турецкое издание Haber. По информации источника, клуб сделал новое предложение болгарскому футболисту, которое удовлетворяет его финансовые запросы. Сообщается, что в ближайшее время стороны могут возобновить переговоры.

До этого турки выражали готовность заплатить 3,5 миллона евро за 29-летнего хавбека. Ранее Попов заявил "СЭ" о том, что не хочет покидать "Спартак". По его словам, никто из представителей красно-белых не говорил с ним о трансфере. В текущем сезоне полузащитник провел за спартаковцев 14 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав четыре голевые передачи.