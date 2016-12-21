Ивелин Попов: "Никто из "Спартака" не говорил со мной про трансфер"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов рассказал "СЭ", что клуб не сообщал ему о выставлении на трансфер. Ранее появилась информация, что "Трабзонспор" договорился о переходе 29-летнего болгарина за 5 миллионов евро.
- Никто из "Спартака" не говорил со мной про трансфер, - сказал Попов. - Я хочу остаться в команде и стать чемпионом России. (Сергей АСТАХОВ)
Сумма трансфера Таски в "Трабзонспор" составит 3 миллиона евро//
Источник: Таски и Попов отправляются в "Трабзонспор"
EVIL915
Прям, как в "Кавказской пленнице"! "...иногда невеста видит в первый раз жениха на свадьбе". Так что, Ивелин, продали тебя за 20 баранов, финский холодильник и путёвку в санаторий!
15:59
shpasic
не беспокойся, Ивелин, смску пришлют.
15:51