Ивелин Попов: "Никто из "Спартака" не говорил со мной про трансфер"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов рассказал "СЭ", что клуб не сообщал ему о выставлении на трансфер. Ранее появилась информация, что "Трабзонспор" договорился о переходе 29-летнего болгарина за 5 миллионов евро.

- Никто из "Спартака" не говорил со мной про трансфер, - сказал Попов. - Я хочу остаться в команде и стать чемпионом России. (Сергей АСТАХОВ)

Сумма трансфера Таски в "Трабзонспор" составит 3 миллиона евро//

Источник: Таски и Попов отправляются в "Трабзонспор"