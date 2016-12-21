15:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Ивелин Попов: "Никто из "Спартака" не говорил со мной про трансфер"

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Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов рассказал "СЭ", что клуб не сообщал ему о выставлении на трансфер. Ранее появилась информация, что "Трабзонспор" договорился о переходе 29-летнего болгарина за 5 миллионов евро.

- Никто из "Спартака" не говорил со мной про трансфер, - сказал Попов. - Я хочу остаться в команде и стать чемпионом России. (Сергей АСТАХОВ)

Сумма трансфера Таски в "Трабзонспор" составит 3 миллиона евро//
Источник: Таски и Попов отправляются в "Трабзонспор"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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EVIL915

Прям, как в "Кавказской пленнице"! "...иногда невеста видит в первый раз жениха на свадьбе". Так что, Ивелин, продали тебя за 20 баранов, финский холодильник и путёвку в санаторий!

15:59

shpasic

не беспокойся, Ивелин, смску пришлют.

15:51

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