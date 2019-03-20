Трабукки опроверг информацию о контактах Карреры с "Зенитом"

Известный агент Марко Трабукки заявил, что бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не контактировал с "Зенитом" по поводу возможного сотрудничества. Ранее 54-летний итальянский специалист говорил, что мог бы возглавить любой клуб РПЛ, кроме ЦСКА.

- Подтверждаю, что ни я, ни Каррера никогда не встречались с "Зенитом" или "Газпромом" по поводу возможного сотрудничества с Массимо. Из "Зенита" Каррера встречался только с самим Семаком в сентябре на ужине. Журналист-шарлатан, который придумал эту сказку, - позор профессии, - написал Трабукки в своем Твиттере.

Подтверждаю, что ни я, ни Каррера никогда не встречались с Зенитом или Газпромом по поводу возможного сотрудничества с Массимо.

Из Зенита Каррера встречался только с самим Семаком в сентябре на ужине.

Журналист-шарлатан который придумал эту сказку - позор профессии. – Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 20 марта 2019 г.

Напомним, Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России и Суперкубок страны.

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