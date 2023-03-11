В субботу, 11 марта, состоится матч 19-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Локомотивом».

Встреча пройдет на «Ахмат Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Ахмат» после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Локомотив» идет 13-м — 16 очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».