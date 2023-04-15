«Торпедо» — «Спартак»: Андре выпрашивал предупреждение сопернику — торпедовца ошибочно не наказали

На 8-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Спартак» арбитр Павел Шадыханов оставил без внимания жесты торпедовца Андре, который после фола выпрашивал наказание для спартаковца.

Характерным движением он показывал судье, что тот должен вынести предупреждение нарушившему правила Даниилу Денисову.