«Спартак» забил 1000-й гол в РПЛ

Забитый мяч полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в ворота «Торпедо» в матче 23-го тура чемпионата России стал 1000-м голом красно-белых в РПЛ.

Хавбек реализовал пенальти на 45-й минуте матча.

«Спартак» стал третьей командой, которой удалось преодолеть отметку в 1000 забитых голов. Ранее ее прошли «Зенит» и ЦСКА. Красно-белым понадобилось провести 637 матчей для достижения этой отметки.