Агент Бальде: «Три гола — это только начало. Он хочет помогать «Спартаку» побеждать»

Агент Кейта Бальде Федерико Пасторелло в комментарии для «СЭ» отреагировал на гол нападающего «Спартака» в матче 23-го тура РПЛ против «Торпедо».

«Три гола — это только начало. Он должен также продолжать. Какие индивидуальные цели на сезон? Он в первую очередь хочет приносить пользу «Спартаку», хочет помогать команде побеждать. Он полностью сконцентрирован на этом сезоне», — сказал Пасторелло «СЭ».

28-летний сенегалец выступает за «Спартак» с лета 2022 года.

В текущем сезоне он провел за красно-белых 8 матчей и забил три гола.