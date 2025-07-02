«Торпедо» получило свидетельство о том, что клуб является членом РПЛ
Пресс-служба «Торпедо» объявила, что клуб официально стал членом РПЛ, получив Свидетельство № 74.
Ранее были опасения, что «Торпедо» могут исключить из РПЛ и отправить в первую лигу из-за ареста совладельца клуба Леонида Соболева и бывшего спортивного директора Валерия Скородумова.
В прошлом сезоне «Торпедо» заняло второе место в турнирной таблице первой лиги и завоевало право выступать в РПЛ.
Новости