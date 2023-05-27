«Торпедо» — «Оренбург»: Бобровский снова «обидел» торпедовцев. Пенальти назначен ошибочно

На 40-й минуте матча 29-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Оренбург» арбитр Ян Бобровский, находившийся очень далеко от Дмитрия Воробьева и Олега Кожемякина, ошибочно решил, что торпедовец сфолил, и наказал его 11-метровым ударом.

Дмитрий Воробьев и Олег Кожемякин в матче «Торпедо» — «Оренбург». Фото Скриншот из трансляции

Дмитрий Воробьев и Олег Кожемякин в матче «Торпедо» — «Оренбург». Фото Скриншот из трансляции

Почему судья так поступил — непонятно. Соперники бежали параллельно, Воробьев до последнего тянул Кожемякина за майку и едва не раздел его, а тот, возможно, слегка наступил игроку «Оренбурга» на самый край бутсы.

Дмитрий Воробьев и Олег Кожемякин в матче «Торпедо» — «Оренбург». Фото Скриншот из трансляции

Дмитрий Воробьев и Олег Кожемякин в матче «Торпедо» — «Оренбург». Фото Скриншот из трансляции

ВАР Игорь Панин в действия арбитра не вмешался.

Бобровский не впервые допустил серьезную ошибку в игре с участием «Торпедо». 5 сентября в самом конце матча «Торпедо» — «Ростов» (0:1) он тоже принял неверное решение и тоже наказал Кожемякина пенальти. Реализовав его, Максим Осипенко принес победу гостям.