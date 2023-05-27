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Судейство

Сегодня, 17:56

«Торпедо» — «Оренбург»: Бобровский снова «обидел» торпедовцев. Пенальти назначен ошибочно

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Дмитрий Воробьев и Олег Кожемякин в матче «Торпедо» — «Оренбург».
Фото Скриншот из трансляции
Дмитрий Воробьев и Олег Кожемякин в матче «Торпедо» — «Оренбург».
Фото Скриншот из трансляции
Дмитрий Воробьев и Олег Кожемякин в матче «Торпедо» — «Оренбург».
Фото Скриншот из трансляции
Дмитрий Воробьев и Олег Кожемякин в матче «Торпедо» — «Оренбург».
Фото Скриншот из трансляции
Дмитрий Воробьев и Олег Кожемякин в матче «Торпедо» — «Оренбург».
Фото Скриншот из трансляции
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На 40-й минуте матча 29-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Оренбург» арбитр Ян Бобровский, находившийся очень далеко от Дмитрия Воробьева и Олега Кожемякина, ошибочно решил, что торпедовец сфолил, и наказал его 11-метровым ударом.

Дмитрий Воробьев и Олег Кожемякин в матче «Торпедо» — «Оренбург».
Фото Скриншот из трансляции
Дмитрий Воробьев и Олег Кожемякин в матче «Торпедо» — «Оренбург».
Фото Скриншот из трансляции

Почему судья так поступил — непонятно. Соперники бежали параллельно, Воробьев до последнего тянул Кожемякина за майку и едва не раздел его, а тот, возможно, слегка наступил игроку «Оренбурга» на самый край бутсы.

Дмитрий Воробьев и Олег Кожемякин в матче «Торпедо» — «Оренбург».
Фото Скриншот из трансляции
Дмитрий Воробьев и Олег Кожемякин в матче «Торпедо» — «Оренбург».
Фото Скриншот из трансляции

ВАР Игорь Панин в действия арбитра не вмешался.

Бобровский не впервые допустил серьезную ошибку в игре с участием «Торпедо». 5 сентября в самом конце матча «Торпедо» — «Ростов» (0:1) он тоже принял неверное решение и тоже наказал Кожемякина пенальти. Реализовав его, Максим Осипенко принес победу гостям.

РПЛ
ФК Оренбург
ФК Торпедо (Москва)
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

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Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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