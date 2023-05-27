«Торпедо» — «Оренбург»: Бобровский опять ошибочно назначил пенальти. Снова в ворота торпедовцев

На 47-й минуте матча 29-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Оренбург» арбитр Ян Бобровский правильно не назначил пенальти в ворота хозяев поля. Но уже через две минуты после вмешательства ВАР Игоря Панина и просмотра повтора он ошибочно изменил свое мнение и указал на 11-метровую отметку.

Эпизод матча «Торпедо» — «Оренбург». Фото Скриншот из трансляции

В том моменте мяч после удара Джимми Марина попал Евгению Шлякову в левую руку. Она не увеличивала площадь тела. Если бы не эта рука, мяч попал бы торпедовцу в корпус.

Эпизод матча «Торпедо» — «Оренбург». Фото Скриншот из трансляции

Любопытно, что Панин показал Бобровскому тот ракурс, с которого сам судья видел эпизод двумя минутами ранее, когда он не квалифицировал случившееся как фол. Но со второго раза арбитр нашел основания для пенальти.