Футболисты ЦСКА ушли в отпуск до 15 июня

После матча 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» команда ЦСКА отправилась в отпуск. 15 июня футболисты соберутся на базе в Новогорске, предварительно пройдя медосмотр, сообщает сайт московского клуба.

Первый сбор продлится с 15 по 24 июня, второй — с 26 июня по 7 июля.

Также в рамках предсезонной подготовки ЦСКА примет участие в товарищеском турнире, о котором будет сообщено дополнительно.

Красно-синие заняли пятое место по итогам сезона. Также ЦСКА добрался до четвертьфинала Кубка России, где уступил «Спартаку» (0:1).