«Торпедо» — «Крылья Советов»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Торпедо» на своем поле примет «Крылья Советов». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге команды сыграли вничью 1:1, а в прошлом сезоне команды играли между собой в чемпионате ФНЛ.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Торпедо» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.