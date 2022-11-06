Кутепов допустил, что еще может сыграть за «Торпедо» в этом году
Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, как проходит его восстановление от мышечной травмы.
29-летний россиянин получил повреждение приводящей мышцы в игре 12-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:0).
— Известны ли сроки вашего восстановления?
— Пока точно сроков нет, — сказал Кутепов. — Может быть, еще удастся сыграть в этом году.
— Вы в общей группе тренируетесь?
— Нет, пока еще индивидуально.
— Как чувствуете себя?
— Ощущаю себя хорошо. Все в порядке. Работаем. Я уже работаю на поле с мячом. Приближаемся в общей группе. Посмотрим по состоянию.
— Первый круг прошел. Как бы вы оценили его для «Торпедо»?
— Пока неудовлетворительно, дальше будем стараться исправить всю эту ситуацию.
— Две победы над ЦСКА в Кубке и чемпионате.
— Может, они придадут уверенности. Станем более уверенной в себе командой и наконец то начнем играть.
— Как вас команда с приходом Талалаева?
— Мы с ним так близко не контактировали пока. Я работаю отдельно. Общаемся, конечно, но не так плотно, как остальная часть команды.
— Была история с тем, что он не полетел в Грозный. Говорили, что это болезнь. Знаете ли вы что-то об этом?
— Насколько мне известно, он перед этим примерно за два дня приходил к доктору, и он ему реально делал какие-то процедуры, таблетки давал и так далее. Это то, что я видел, потому что я работал отдельно тогда.
В сезоне-2022/23 Кутепов принял участие в 8 матчах «Торпедо» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.
«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 15 матчах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|0 : 1
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2