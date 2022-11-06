Кутепов допустил, что еще может сыграть за «Торпедо» в этом году

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, как проходит его восстановление от мышечной травмы.

29-летний россиянин получил повреждение приводящей мышцы в игре 12-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:0).

— Известны ли сроки вашего восстановления?

— Пока точно сроков нет, — сказал Кутепов. — Может быть, еще удастся сыграть в этом году.

— Вы в общей группе тренируетесь?

— Нет, пока еще индивидуально.

— Как чувствуете себя?

— Ощущаю себя хорошо. Все в порядке. Работаем. Я уже работаю на поле с мячом. Приближаемся в общей группе. Посмотрим по состоянию.

— Первый круг прошел. Как бы вы оценили его для «Торпедо»?

— Пока неудовлетворительно, дальше будем стараться исправить всю эту ситуацию.

— Две победы над ЦСКА в Кубке и чемпионате.

— Может, они придадут уверенности. Станем более уверенной в себе командой и наконец то начнем играть.

— Как вас команда с приходом Талалаева?

— Мы с ним так близко не контактировали пока. Я работаю отдельно. Общаемся, конечно, но не так плотно, как остальная часть команды.

— Была история с тем, что он не полетел в Грозный. Говорили, что это болезнь. Знаете ли вы что-то об этом?

— Насколько мне известно, он перед этим примерно за два дня приходил к доктору, и он ему реально делал какие-то процедуры, таблетки давал и так далее. Это то, что я видел, потому что я работал отдельно тогда.

В сезоне-2022/23 Кутепов принял участие в 8 матчах «Торпедо» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 15 матчах.