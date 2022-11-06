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Сегодня, 15:41

Кутепов допустил, что еще может сыграть за «Торпедо» в этом году

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, как проходит его восстановление от мышечной травмы.

29-летний россиянин получил повреждение приводящей мышцы в игре 12-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:0).

— Известны ли сроки вашего восстановления?

— Пока точно сроков нет, — сказал Кутепов. — Может быть, еще удастся сыграть в этом году.

— Вы в общей группе тренируетесь?

— Нет, пока еще индивидуально.

— Как чувствуете себя?

— Ощущаю себя хорошо. Все в порядке. Работаем. Я уже работаю на поле с мячом. Приближаемся в общей группе. Посмотрим по состоянию.

— Первый круг прошел. Как бы вы оценили его для «Торпедо»?

— Пока неудовлетворительно, дальше будем стараться исправить всю эту ситуацию.

— Две победы над ЦСКА в Кубке и чемпионате.

— Может, они придадут уверенности. Станем более уверенной в себе командой и наконец то начнем играть.

— Как вас команда с приходом Талалаева?
— Мы с ним так близко не контактировали пока. Я работаю отдельно. Общаемся, конечно, но не так плотно, как остальная часть команды.

— Была история с тем, что он не полетел в Грозный. Говорили, что это болезнь. Знаете ли вы что-то об этом?
— Насколько мне известно, он перед этим примерно за два дня приходил к доктору, и он ему реально делал какие-то процедуры, таблетки давал и так далее. Это то, что я видел, потому что я работал отдельно тогда.

В сезоне-2022/23 Кутепов принял участие в 8 матчах «Торпедо» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 15 матчах.

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Основные источники исследования

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Челси 0
Арсенал 0
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31%

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Илья Кутепов
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
0
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 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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