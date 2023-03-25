«Торпедо» изучает вариант с назначением на пост главного тренера специалиста из системы клуба

«Торпедо» не ищет кандидата на пост главного тренера команды, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, новым главным тренером команды станет человек из системы «Торпедо». На данный момент исполняющим обязанности главного тренера остается Юрий Нагайцев.

22 марта Андрей Талалаев покинул пост главного тренера «Торпедо». На данный момент московская команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 10 очков.