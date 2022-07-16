«Торпедо» арендовало нападающего «Ростова» Турищева

«Ростов» объявил о переходе нападающего Максима Турищева в «Торпедо» на правах аренды.

Ростовчане продлили контракт с 20-летним россиянином, после чего заключили арендную сделку до конца сезона-2022/23 с московским клубом. Турищев проходил предсезонный сбор вместе с «Торпедо».

В сезоне-2021/22 форвард принял участие в 8 матчах «Ростова» и не отличился результативными действиями.

Ранее «Торпедо» арендовало еще одного футболиста «Ростова» — вратаря Егора Бабурина.