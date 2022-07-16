«Ростов» продлил контракт с Бабуриным и отправил его в аренду в «Торпедо»

«Ростов» объявил о продлении контракта с вратарем Егором Бабуриным.

28-летний россиянин подписал новое соглашение с ростовчанами и перешел в «Торпедо». Голкипер проведет сезон-2022/23 в московской команде на правах аренды.

В прошлом сезоне Бабурин принял участие в 5 матчах «Ростова» во всех турнирах и пропустил 11 голов, отыграв 1 встречу на ноль.