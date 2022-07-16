Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:47

«Ростов» продлил контракт с Бабуриным и отправил его в аренду в «Торпедо»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Ростов» объявил о продлении контракта с вратарем Егором Бабуриным.

28-летний россиянин подписал новое соглашение с ростовчанами и перешел в «Торпедо». Голкипер проведет сезон-2022/23 в московской команде на правах аренды.

В прошлом сезоне Бабурин принял участие в 5 матчах «Ростова» во всех турнирах и пропустил 11 голов, отыграв 1 встречу на ноль.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 способов, как быстро накачать икры: советы тренера
«Сапсан» не обещали. «Локомотив» рассказал о планах на сезон, сохранении Дмитрия Баринова и следующих трансферах клуба
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Лантратов: «Интерес «Зенита»? Они ничего не предлагали»
«Торпедо» арендовало нападающего «Ростова» Турищева
Гбане заявил, что будет играть в «Химках» весь сезон
Генеральный директор «Спартака» отреагировал на слухи о возможном уходе Николсона из клуба
«Перешел бы из «Спартака» в ЦСКА — играю для себя, а не ради фанатов». Интервью Глушенкова
«Зенит» предложил 14 миллионов евро за венгерского защитника «Фенербахче» Солои
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Лантратов заявил, что доволен ничьей с «Зенитом»
Лантратов: «Интерес «Зенита»? Они ничего не предлагали»
Кечинов назвал ничью в матче с «Ахматом» успехом для «Спартака»
Быстров: «Если «Зенит» не выиграл, значит, Семак допустил какие-то ошибки»
Быстров считает, что «Зенит» по итогам сезона-2022/23 снова может стать чемпионом России
Гбане о ничьей с «Зенитом»: «Не многие команды добивались такого результата»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Быстров: «Видимо, «Зенит» до сих пор празднует победу в Суперкубке. Ничья с «Химками» неожиданна, но закономерна»

Быстров рассказал о перспективах Бакаева в «Зените»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

Алексей Сутормин

Зенит

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости