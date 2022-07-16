Гбане о ничьей с «Зенитом»: «Не многие команды добивались такого результата»
Ивуарийский полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане прокомментировал ничейный результат в матче против «Зенита» в первом туре РПЛ (1:1).
«Очень рад за результат — ничью с «Зенитом». Мне кажется, перед игрой мы знали, зачем приехали. Знаем, что играли с чемпионом России. Сергей Юран дал нам несколько советов перед матчем. По ходу игры у нас было много хороших моментов. Не многие команды добивались такого результата. Поэтому я очень рад. Надеюсь, что в дальнейших матчах мы тоже будем показывать хорошую игру», — сказал Гбане «СЭ».
Также полузащитник рассказал о задачах «Химок» на сезон.
«Мы не задумываемся о месте в таблице. Двигаемся от игры к игре. А дальше посмотрим, где мы закончим сезон. Мы должны сделать все, чтобы закончить сезон хорошо», — добавил Гбане.
Гбане перешел в «Химки» из хорватского «Бийело Брдо» на правах аренды до конца сезона-2022/23. Матч против «Зенита» стал для 21-летнего ивуарийца дебютным в составе химчан.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1