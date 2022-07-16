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Гбане о ничьей с «Зенитом»: «Не многие команды добивались такого результата»

Новичок «Химок» Гбане доволен ничьей с «Зенитом» в дебютном матче за команду
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Ивуарийский полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане прокомментировал ничейный результат в матче против «Зенита» в первом туре РПЛ (1:1).

«Очень рад за результат — ничью с «Зенитом». Мне кажется, перед игрой мы знали, зачем приехали. Знаем, что играли с чемпионом России. Сергей Юран дал нам несколько советов перед матчем. По ходу игры у нас было много хороших моментов. Не многие команды добивались такого результата. Поэтому я очень рад. Надеюсь, что в дальнейших матчах мы тоже будем показывать хорошую игру», — сказал Гбане «СЭ».

Также полузащитник рассказал о задачах «Химок» на сезон.

«Мы не задумываемся о месте в таблице. Двигаемся от игры к игре. А дальше посмотрим, где мы закончим сезон. Мы должны сделать все, чтобы закончить сезон хорошо», — добавил Гбане.

Гбане перешел в «Химки» из хорватского «Бийело Брдо» на правах аренды до конца сезона-2022/23. Матч против «Зенита» стал для 21-летнего ивуарийца дебютным в составе химчан.

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 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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