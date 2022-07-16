Гбане о ничьей с «Зенитом»: «Не многие команды добивались такого результата»

Ивуарийский полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане прокомментировал ничейный результат в матче против «Зенита» в первом туре РПЛ (1:1).

«Очень рад за результат — ничью с «Зенитом». Мне кажется, перед игрой мы знали, зачем приехали. Знаем, что играли с чемпионом России. Сергей Юран дал нам несколько советов перед матчем. По ходу игры у нас было много хороших моментов. Не многие команды добивались такого результата. Поэтому я очень рад. Надеюсь, что в дальнейших матчах мы тоже будем показывать хорошую игру», — сказал Гбане «СЭ».

Также полузащитник рассказал о задачах «Химок» на сезон.

«Мы не задумываемся о месте в таблице. Двигаемся от игры к игре. А дальше посмотрим, где мы закончим сезон. Мы должны сделать все, чтобы закончить сезон хорошо», — добавил Гбане.

Гбане перешел в «Химки» из хорватского «Бийело Брдо» на правах аренды до конца сезона-2022/23. Матч против «Зенита» стал для 21-летнего ивуарийца дебютным в составе химчан.