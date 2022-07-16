Гбане заявил, что будет играть в «Химках» весь сезон

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане рассказал о своем будущем в команде.

«Я буду играть в «Химках» весь сезон. Решение ФИФА? В данный момент я больше сфокусирован на игре. Это то, за чем я пришел сюда. «Химки» — хороший клуб. Хочу продолжать играть, отдавать всего себя на поле, чтобы гордиться своим футболом. Не хотелось бы говорить о политике», — сказал Гбане «СЭ».

«Химки» арендовали 21-летнего Гбане у хорватского «Бийело Брдо» до конца сезона-2022/23.

Вчера, 15 июля ивуариец дебютировал за подмосковную команду в матче 1-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Футболист провел на поле весь матч и не отличился результативными действиями.