«Торпедо» — «Ахмат»: грозненцы сделали счет разгромным

Полузащитник «Ахмата» Владислав Камилов забил на 38-й минуте матча с «Торпедо» в 26-м туре РПЛ — 3:0.

Дарко Тодорович навесил с углового, Андрей Семенов поборолся и сделал скидку в центр штрафной, а Камилов набежал и отправил мяч в нижний угол ворот.