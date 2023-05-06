«Ростов» — «Факел»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В субботу, 6 мая, состоится матч 26-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Ростов» на своем поле примет «Факел». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1. В рамках РПЛ команды встречались семь раз: дважды победил «Ростов», один раз — «Факел», все остальные игры завершались вничью.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Ростов» — «Факел» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.