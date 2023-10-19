Тормена — о легионерах из Латинской Америки в РПЛ: «Мы должны ухватиться за возможность хорошо зарабатывать»

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена рассказал, почему футболисты из Латинской Америки выбирают Россию в качестве места для продолжения карьеры. По его словам, одним из важных факторов является высокая зарплата в российском чемпионате.

«Я тоже не буду лицемерить. Конечно, это то, что во многом привлекает наше внимание. Каждый хочет, чтобы его семья жила лучше и ни в чем себе не отказывала. Нет ничего плохого в том, чтобы хорошо зарабатывать, поэтому мы должны ухватиться за эту возможность. Вдвойне приятно, когда это удается совместить с хорошим местом для игры в футбол, и я могу это уверенно сказать про Россию, ведь у вашей лиги очень высокий уровень, — цитирует футболиста Metaratings.ru.

В текущем сезоне РПЛ выступают 22 бразильца, семь аргентинцев, пять парагвайцев, четыре уругвайца, а также легионеры из других стран Латинской Америки.

Тормена стал игроком «Краснодара» в августе 2023 года. Контракт 27-летнего бразильского футболиста с «быками» рассчитан на четыре года.