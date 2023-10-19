Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

19 октября, 22:57

Тормена — о легионерах из Латинской Америки в РПЛ: «Мы должны ухватиться за возможность хорошо зарабатывать»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена рассказал, почему футболисты из Латинской Америки выбирают Россию в качестве места для продолжения карьеры. По его словам, одним из важных факторов является высокая зарплата в российском чемпионате.

«Я тоже не буду лицемерить. Конечно, это то, что во многом привлекает наше внимание. Каждый хочет, чтобы его семья жила лучше и ни в чем себе не отказывала. Нет ничего плохого в том, чтобы хорошо зарабатывать, поэтому мы должны ухватиться за эту возможность. Вдвойне приятно, когда это удается совместить с хорошим местом для игры в футбол, и я могу это уверенно сказать про Россию, ведь у вашей лиги очень высокий уровень, — цитирует футболиста Metaratings.ru.

В текущем сезоне РПЛ выступают 22 бразильца, семь аргентинцев, пять парагвайцев, четыре уругвайца, а также легионеры из других стран Латинской Америки.

Тормена стал игроком «Краснодара» в августе 2023 года. Контракт 27-летнего бразильского футболиста с «быками» рассчитан на четыре года.

Источник: https://metaratings.ru/news/tormena-o-latinoamerikancakh-v-rpl-my-dolzhny-ukhvatitsya-za-vozmozhnost-khorosho-zarabatyvat-296595/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Витор Тормена
1
0
Читайте также
Путин заявил, что Россия должна самостоятельно развивать паралимпийское движение
Винисиус поддержал травмированного форварда сборной Бразилии Неймара
Двойное убийство в семье Стаса Намина: что известно
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
Соболев vs Абаскаль: раздуется ли новый спартаковский скандальчик в пожар очередной революции?
«Спартак» не проиграет «Пари НН», а «Зенит» победит «Крылья». Прогнозы на 12-й тур РПЛ
Лаксальт: «Я очень хорошо себя чувствую в «Динамо» и хочу помочь команде»
Колосков: «Вся шумиха в СМИ должна придать Соболеву дополнительной мотивации»
Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «Все игроки вернулись в клуб из своих сборных, никаких проблем нет»
Абаскаль — об отношении к «Спартаку»: «Любовь, только любовь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ярошик: «У меня есть два предложения в Чехии, зимой готов вернуться в РПЛ»

Лаксальт: «Я очень хорошо себя чувствую в «Динамо» и хочу помочь команде»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости