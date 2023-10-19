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19 октября, 23:34

Лаксальт: «Я очень хорошо себя чувствую в «Динамо» и хочу помочь команде»

Алина Савинова
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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал продление контракта с московской командой.

19 октября бело-голубые объявили о продлении контракта с футболистом до лета 2026 года с опцией продления еще на сезон. По данным «СЭ», зарплата защитника в московском клубе будет зависеть от числа сыгранных матчей.

«Я очень рад, что подписал новый контракт еще на два года. Для меня это очень хорошо, и сейчас нужно просто работать и помочь команде. Я очень хорошо себя здесь чувствую, поэтому мы вместе с «Динамо» приняли это решение», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Лаксальта.

Также он ответил на вопрос, что ему больше всего нравится в Москве и в России в целом.

«Да все. Моя жена отлично себя здесь чувствует, ей нравится город, дочке нравится школа. Для меня это главное», — добавил футболист.

30-летний уругваец перешел в «Динамо» из «Милана» летом 2021 года. За это время он провел 40 матчей за бело-голубых, в которых отметился двумя результативными передачами.

Источник: https://fcdm.ru/news/diego-laksalt-ocen-xoroso-sebia-cuvstvuiu-v-dynamo-i-xocu-pomoc-komande/
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ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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