Лаксальт: «Я очень хорошо себя чувствую в «Динамо» и хочу помочь команде»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал продление контракта с московской командой.

19 октября бело-голубые объявили о продлении контракта с футболистом до лета 2026 года с опцией продления еще на сезон. По данным «СЭ», зарплата защитника в московском клубе будет зависеть от числа сыгранных матчей.

«Я очень рад, что подписал новый контракт еще на два года. Для меня это очень хорошо, и сейчас нужно просто работать и помочь команде. Я очень хорошо себя здесь чувствую, поэтому мы вместе с «Динамо» приняли это решение», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Лаксальта.

Также он ответил на вопрос, что ему больше всего нравится в Москве и в России в целом.

«Да все. Моя жена отлично себя здесь чувствует, ей нравится город, дочке нравится школа. Для меня это главное», — добавил футболист.

30-летний уругваец перешел в «Динамо» из «Милана» летом 2021 года. За это время он провел 40 матчей за бело-голубых, в которых отметился двумя результативными передачами.