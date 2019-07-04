Тонни Вилена: "Говорил с Квинси Промесом перед переходом в "Краснодар"

Новичок "Краснодара" Тонни Вилена рассказал о переходе в российский клуб.

– Все было хорошо. Мы победили, это самое главное.

– Как вам в новой команде?

– Меня очень хорошо приняли в команде, я это почувствовал. И игроки, и персонал команды.

– Какая конкретно у вас цель на этот сезон? Стать чемпионом? Стать лучшим игроком в России?

– Конечно, мы будем бороться за чемпионство. Посмотрим, что получится.

– Вы разговаривали с Промесом перед тем, как подписаться с "Краснодаром"?

– Да, разговаривал. Он очень хорошо отзывался о чемпионате России. И еще сказа, что "Краснодар" – очень хороший клуб. (Дмитрий Зеленов)

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