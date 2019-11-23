Тони Шуньич: «Нам очень повезло, что Шунин вытащил пенальти»

Защитник «Динамо» Тони Шуньич после победы над «Ростовом» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России выразил надежду, что Филипп проставится за свой дубль.

— Вы с «Ростовом» бились до последнего. Шла заруба на равных. Как прокомментируете игру?

— Нам пришлось сложно. Я вышел на замену, а защитникам всегда сложнее это делать, потому что ты еще не почувствовал игру. Сегодня, слава богу, получилось хорошо. Мы забили второй мяч. В конце нам очень повезло. Шунин, красавец, вытащил пенальти.

— Вам осталось до перерыва провести матч с «Локомотивом» и «Зенитом». Что об этом думаете?

— С «Зенитом», конечно, будет очень сложно, но со всеми можно играть и отбирать очки.

— Филипп сегодня оформил дубль. Он будет как-то проставляться перед командой?

— Мы обсудим этот момент. Надеюсь, что проставится.

— Скажите ему, что это хорошая русская традиция.

— Обязательно. Он — молодец. Набирает форму и очень может помочь, если находится в хороших кондициях.

— Вам не обидно, что предстоит паузна на перерыв, когда ваша команда только набирает ход?

— Не знаю, почему так получилось. Хорошо, что команда набирает ход. Мы выбираемся из сложного периода и становится легче. Будем двигаться дальше. (Елена Григорьевская)

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