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Главный тренер «Локомотива» Галактионов: «Качество игры должно соответствовать нашим амбициям»

Алина Савинова
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ с «Химками».

Игра прошла на «РЖД Арене» в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-черных.

«Сегодня мысли у всех без исключения были одержать победу и двигаться дальше. К сожалению, игра диктует другие сценарии. Здесь что-либо загадывать сложно. Понятно, что завершающий матч в этом году в Краснодаре. Он будет серьезным, решающим. Безусловно, все прекрасно понимают, футболисты, тренеры, что результат и качество игры должно соответствовать тем амбициям, которые мы для себя, в первую очередь, ставим. Нельзя вот так, за два-три матча, смазать то, что было наработано за 15-20 матчей», — приводит пресс-служба железнодорожников слова Галактионова.

Тренер отметил, что несмотря на усталость, которая накапливается к концу года, нужно до последнего момента сохранять стройность, дисциплину и организацию.

«Локомотив» потерпел второе подряд поражение в РПЛ и остается третьим в турнирной таблице с 34 очками. 8 декабря команда Галактионова в гостях сыграет против «Краснодара». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Михаил Галактионов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
12
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
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Ахмат – Динамо
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