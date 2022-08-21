Цорн заявил, что «Аталанта» ждет разъяснений от ФИФА о выплатах «Локомотиву» за Миранчука

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с выплатами от «Аталанты» за трансфер полузащитника Алексея Миранчука.

— Что с выплатами «Аталанты» за Алексея Миранчука? Они ведь его уже отдали в аренду.

— Ситуация такая, что они ждут разъяснений от ФИФА. По-моему, это должно быть в сентябре. Пока все на той же стадии.

Российский полузащитник перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. С тех пор 26-летний футболист забил 9 голов и сделал 7 результативных передач в 56 матчах за бергамасков. Сумма трансфера Миранчука в «Аталанту» составила 14,5 миллиона евро.

24 июля генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что московский клуб подал иск в ФИФА на «Аталанту» по выплатам за Миранчука. 30 июля Леонченко добавил, что итальянский клуб остался должен железнодорожникам еще 5,8 миллиона евро.

11 августа «Торино» арендовал с правом выкупа россиянина у «Аталанты» до конца сезона-2022/23.