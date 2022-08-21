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Цорн — о выплатах за Миранчука: «Аталанта» ждет разъяснений от ФИФА. Они должны быть в сентябре»

Цорн заявил, что «Аталанта» ждет разъяснений от ФИФА о выплатах «Локомотиву» за Миранчука
Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с выплатами от «Аталанты» за трансфер полузащитника Алексея Миранчука.

— Что с выплатами «Аталанты» за Алексея Миранчука? Они ведь его уже отдали в аренду.

— Ситуация такая, что они ждут разъяснений от ФИФА. По-моему, это должно быть в сентябре. Пока все на той же стадии.

 
Футболисты &laquo;Локомотива&raquo;. Будет ли у «Локомотива» усиление состава? Что с выплатами за Бека-Бека? Появится ли фарм-клуб? Интервью Цорна

Российский полузащитник перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. С тех пор 26-летний футболист забил 9 голов и сделал 7 результативных передач в 56 матчах за бергамасков. Сумма трансфера Миранчука в «Аталанту» составила 14,5 миллиона евро.

24 июля генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что московский клуб подал иск в ФИФА на «Аталанту» по выплатам за Миранчука. 30 июля Леонченко добавил, что итальянский клуб остался должен железнодорожникам еще 5,8 миллиона евро.

11 августа «Торино» арендовал с правом выкупа россиянина у «Аталанты» до конца сезона-2022/23.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
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 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
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 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
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