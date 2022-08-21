В «Локомотиве» рассказали, на какие позиции требуется усиление состава

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в интервью «СЭ» рассказал, на какие позиции команде требуется усиление состава.

— Какие линии требуют усиления в «Локомотиве»?

— Нам точно нужно усиление в центральную линию — повлиял уход Бека-Бека. Я считаю, что нам не хватает крайнего защитника. И мне кажется, что нам нужен еще игрок в линию нападения. Нам нужен футболист, который может сыграть как в центре атаки, так и на флангах.

— В линию защиты планируется только одно усиление? Но мы видим, что на долгий срок выпал Лукас Фассон. Сейчас травмировался Тин Едвай. И все еще не восстановился Максим Ненахов.

— Фассон вернется. У нас есть Едвай, есть Мампасси. Есть Стас Магкеев, который может сыграть центрального защитника. Считаю, что сейчас нам нужнее фланговый защитник.

21-летний Лукас Фассон этим летом перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» за три миллиона евро. Центральный защитник получил травму крестообразной связки колена в матче 2-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:2). Игрок может пропустить от 7 до 9 месяцев.