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Сегодня, 14:05

В «Локомотиве» рассказали, на какие позиции требуется усиление состава

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в интервью «СЭ» рассказал, на какие позиции команде требуется усиление состава.

— Какие линии требуют усиления в «Локомотиве»?

— Нам точно нужно усиление в центральную линию — повлиял уход Бека-Бека. Я считаю, что нам не хватает крайнего защитника. И мне кажется, что нам нужен еще игрок в линию нападения. Нам нужен футболист, который может сыграть как в центре атаки, так и на флангах.

— В линию защиты планируется только одно усиление? Но мы видим, что на долгий срок выпал Лукас Фассон. Сейчас травмировался Тин Едвай. И все еще не восстановился Максим Ненахов.

— Фассон вернется. У нас есть Едвай, есть Мампасси. Есть Стас Магкеев, который может сыграть центрального защитника. Считаю, что сейчас нам нужнее фланговый защитник.

Футболисты &laquo;Локомотива&raquo;. Будет ли у «Локомотива» усиление состава? Что с выплатами за Бека-Бека? Появится ли фарм-клуб? Интервью Цорна

21-летний Лукас Фассон этим летом перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» за три миллиона евро. Центральный защитник получил травму крестообразной связки колена в матче 2-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:2). Игрок может пропустить от 7 до 9 месяцев.

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21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
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Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

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1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

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18%

1.56
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Динамо 1
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22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
Максим Ненахов
Тин Едвай
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
Марк Мампасси
Станислав Магкеев
Томас Цорн
1
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И В Н П +/- О
1
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
2
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
3
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
4
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
5
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
6
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
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Кр. Советов – Факел
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20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 0 : 1
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 0 : 3
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 1 : 0
20.08 20:00
Ростов – Сочи
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21.08 15:00
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