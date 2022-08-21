В «Локомотиве» рассказали, на какие позиции требуется усиление состава
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в интервью «СЭ» рассказал, на какие позиции команде требуется усиление состава.
— Какие линии требуют усиления в «Локомотиве»?
— Нам точно нужно усиление в центральную линию — повлиял уход Бека-Бека. Я считаю, что нам не хватает крайнего защитника. И мне кажется, что нам нужен еще игрок в линию нападения. Нам нужен футболист, который может сыграть как в центре атаки, так и на флангах.
— В линию защиты планируется только одно усиление? Но мы видим, что на долгий срок выпал Лукас Фассон. Сейчас травмировался Тин Едвай. И все еще не восстановился Максим Ненахов.
— Фассон вернется. У нас есть Едвай, есть Мампасси. Есть Стас Магкеев, который может сыграть центрального защитника. Считаю, что сейчас нам нужнее фланговый защитник.
21-летний Лукас Фассон этим летом перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» за три миллиона евро. Центральный защитник получил травму крестообразной связки колена в матче 2-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:2). Игрок может пропустить от 7 до 9 месяцев.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|14-4
|13
|
2
|Динамо
|6
|3
|3
|0
|11-4
|12
|
3
|Ростов
|6
|3
|3
|0
|12-9
|12
|
4
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|11-2
|11
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|12-5
|10
|
6
|Сочи
|6
|3
|1
|2
|9-11
|10
|
7
|Краснодар
|5
|2
|2
|1
|9-7
|8
|
8
|Ахмат
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
9
|Химки
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|
10
|Кр. Советов
|6
|1
|3
|2
|7-10
|6
|
11
|Оренбург
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
12
|Локомотив
|6
|1
|3
|2
|7-12
|6
|
13
|Н. Новгород
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|
14
|Факел
|6
|0
|4
|2
|8-12
|4
|
15
|Торпедо
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|
16
|Урал
|6
|0
|1
|5
|1-11
|1
|19.08
|19:00
|
Кр. Советов – Факел
|1 : 1
|20.08
|13:00
|
Урал – Н. Новгород
|0 : 1
|20.08
|15:00
|
Химки – Локомотив
|0 : 3
|20.08
|17:30
|
Динамо – Спартак
|1 : 0
|20.08
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|21.08
|15:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.08
|17:30
|
Зенит – Торпедо
|- : -
|21.08
|20:00
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|5
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|4
|
|
Артем Макарчук
Сочи
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|5
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0