Томас Цорн: «Спартак» окажет материальную помощь по организации похорон Рейнгольда»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил что клуб окажет материальную помощь по организации похорон бывшего игрока команды Валерия Рейнгольда, который умер сегодня на 78-м году жизни. Также Цорн заявил, что «Спартак» попросил разрешения РПЛ сыграть против «Динамо» с траурными повязками.

— От имени всех в клубе хочу выразить соболезнования в связи с трагическим уходом Валерия Рейнгольда, — цитирует Цорна Telegram «Спартака». — Валерий Леонидович был одним из тех, кто вписал свое имя в историю золотых побед «Спартака», и после окончания карьеры оставался таким же ярким и неравнодушным, каким когда-то был на поле.

Сегодня, как это бывало регулярно, Валерий Леонидович пришел на встречу с ветеранами «Спартака» в манеж в Сокольники, где проводился турнир в честь 110-летнего юбилея другого прославленного ветерана красно-белых — Владимира Степанова. По трагическому стечению обстоятельств именно там его настиг сердечный приступ, который, как выяснилось пару часов спустя, оказалось роковым... Валерий Рейнгольд покинул нас, оставаясь преданным и неравнодушным спартаковцем.

ФК «Спартак-Москва» окажет материальную помощь по организации похорон Валерия Леонидовича, а также обратится в РПЛ с просьбой разрешить выйти на ближайший матч против московского «Динамо» с траурными повязками в память о спартаковском ветеране.