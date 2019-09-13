Томас Цорн рассказал, от чего зависит будущее Олега Кононова в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, от чего зависит будущее главного тренера красно-белых Олега Кононова.

— У Олега Георгиевича в мае истекает контракт, и гендиректор обязан думать о будущем.

— В данный момент я об этом не думаю. Давайте посмотрим, как Олег Георгиевич будет строить команду.

— Ранее он говорил о том, что для построения игры необходимо 4 месяца. После того, как в августе сформировали во многом новую команду, сколько потребуется времени?

— Надеюсь, что результат и почерк будут видны до декабря. А итоги подведем в конце сезона. (Сергей Егоров)

Полностью Интервью Томаса Цорна — здесь