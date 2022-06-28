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Эджуке: «Знаю, что могу играть лучше и должен эффективнее использовать свои лучшие качества»

Нападающий ЦСКА Эджуке заявил, что может играть лучше
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился мнением о своей игре в прошедшем сезоне. По словам 24-летнего нигерийца, он может играть лучше.

«Мне кажется, что в целом сезон сложился неплохо, — приводит слова Эджуке Bobsoccer.ru. — Всегда есть к чему стремиться, понятно, что у ЦСКА были все шансы выступить лучше. Сейчас надо смотреть вперед и думать о предстоящем сезоне. Знаю, что могу играть лучше и должен эффективнее использовать свои лучшие качества. Понимаю, что мне есть, куда расти. Необходимо постоянно совершенствоваться, что я и собираюсь делать. Самое главное, чтобы моя игра приносила пользу команде».

Нападающий поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Мы всегда выходим на поле с мыслями о победе. Перед ЦСКА стоит задача все время становиться лучше, развиваться, прибавлять во всем. Особенно это касается нас, группы нападающих. Это креативные игроки и должны все время открываться, правильно делать передачи, забивать мячи. Это и есть наши цели и задачи», — сказал он.

В сезоне-2021/22 Эджуке забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://bobsoccer.ru/max/blog/chidera-ehdzhuke-ljublju-cska-mne-zdes-komfortno-verju-chto-nastupajushchij-sezon-prineset-nam-uspekh.html

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Чидера Эджуке
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