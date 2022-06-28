Эджуке: «Знаю, что могу играть лучше и должен эффективнее использовать свои лучшие качества»
Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился мнением о своей игре в прошедшем сезоне. По словам 24-летнего нигерийца, он может играть лучше.
«Мне кажется, что в целом сезон сложился неплохо, — приводит слова Эджуке Bobsoccer.ru. — Всегда есть к чему стремиться, понятно, что у ЦСКА были все шансы выступить лучше. Сейчас надо смотреть вперед и думать о предстоящем сезоне. Знаю, что могу играть лучше и должен эффективнее использовать свои лучшие качества. Понимаю, что мне есть, куда расти. Необходимо постоянно совершенствоваться, что я и собираюсь делать. Самое главное, чтобы моя игра приносила пользу команде».
Нападающий поделился ожиданиями от следующего сезона.
«Мы всегда выходим на поле с мыслями о победе. Перед ЦСКА стоит задача все время становиться лучше, развиваться, прибавлять во всем. Особенно это касается нас, группы нападающих. Это креативные игроки и должны все время открываться, правильно делать передачи, забивать мячи. Это и есть наши цели и задачи», — сказал он.
В сезоне-2021/22 Эджуке забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -