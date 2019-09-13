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Томас Цорн ответил на вопрос о трансфере Мирзова

20:25
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о трансфере полузащитника Резиуана Мирзова. Контракт с 26-летним российским футболистом рассчитан на три года.

— Трансфер Мирзова. Какова роль Олега Георгиевича и зачем он звонил игроку, что могло привести к санкциям против клуба?

— Не буду комментировать личные действия тренера. Мы хотели футболиста, мы его взяли.

— Уже понятны цели на зимнюю кампанию?

— Мы укомплектовались. Посмотрим, как команда будет выступать в следующих играх. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна — здесь

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