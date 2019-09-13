Томас Цорн ответил на вопрос о трансфере Мирзова
20:25
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о трансфере полузащитника Резиуана Мирзова. Контракт с 26-летним российским футболистом рассчитан на три года.
— Трансфер Мирзова. Какова роль Олега Георгиевича и зачем он звонил игроку, что могло привести к санкциям против клуба?
— Не буду комментировать личные действия тренера. Мы хотели футболиста, мы его взяли.
— Уже понятны цели на зимнюю кампанию?
— Мы укомплектовались. Посмотрим, как команда будет выступать в следующих играх. (Сергей Егоров)
Полностью интервью Томаса Цорна — здесь
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