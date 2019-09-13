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Томас Цорн ответил на вопрос о том, является ли он самым высокооплачиваемым менеджером российского футбола

20:00
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о своей работе в клубе. Он ответил на вопрос о том, является ли самым высокооплачиваемым менеджером российского футбола.

— Футбольная тусовка обсуждает, что вы самый высокооплачиваемый управленец, генменеджер клуба в РПЛ. У вас хорошая зарплата?

— Ну и вопрос. Не знаю, сколько зарабатывают другие. Не готов комментировать такие вопросы.

— У вас многолетний договор с клубом?

- Многолетний. (Сергей Егоров)

Полностью Интервью Томаса Цорна — здесь

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