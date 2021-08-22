Томас Цорн не стал комментировать трансфер Бека-Бека и уход Меркеля
20:10
Технический директор «Локомотива» Томас Цорн в разговоре с корреспондентом «СЭ» сказал, что клуб не комментирует новость о переходе полузащитника «Кана» Алексиса Бека-Бека.
— Контракт с Бека-Бека подписан?
— Пока не комментируем.
— Почему Меркель ушел из клуба?
— Спасибо.
По данным «СЭ», за полузащитника «Локо» заплатить в общей сложности за 7 миллионов евро плюс бонусы. Клуб будет платить игроку около 800 тысяч евро в год. Контракт будет рассчитан на пять лет.
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