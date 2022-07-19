В «Зените» прокомментировали информацию о продлении контракта с Венделом

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о продлении контракта с Венделом.

Сегодня, 19 июля, бразильский журналист Вене Касагранде сообщил, что 24-летний Вендел принял предложение клуба из Санкт-Петербурга на улучшенных условиях.

«Правда ли, что «Зенит» продлил контракт с Венделом? В процессе», — сказал Медведев «СЭ».

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года, на его счету 8 голов и 8 результативных передач в 57 матчах за команду. Нынешний контракт бразильца действует до конца июня 2025 года.