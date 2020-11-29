Толпа после матча «Рубина» в Казани: люди без дистанцирования выстроились в бар

После матча 16-го тура Тинькофф-РПЛ «Рубин» — ЦСКА (1:0) болельщики казанцев выстроились в длинную очередь без соблюдения социальной дистанции. Они пошли в бар, который на территории арены находится в подвальном этаже.

В баре проводится контроль количества посетителей и замер температуры. Отметим, что по требованиям Роспотребнадзора по РТ рестораны и кафе в Татарстане не могут принимать больше 50 процентов от вместимости и работать после полуночи. (Рустам Имамов)