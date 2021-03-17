«Только не списывай точь-в-точь». «Динамо» потроллило «Зенит» за «плагиат» клубного шоу
21:21
«Динамо» в Twitter поиздевалось над новым шоу «Зенита» на клубном YouTube-канале. «Зенит-ТВ» 17 марта представил дайджест новостей, формат которого динамовцы посчитали схожим со своим и прокомментировали шуточным диалогом:
«— Дашь списать домашку?
— Да, только не списывай точь-в-точь, чтобы не спалили.
— Ок».
— Дашь списать домашку?— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) March 17, 2021
— Да, только не списывай точь-в-точь, чтобы не спалили.
— Ок: https://t.co/50u8mPA5j6 pic.twitter.com/mZE7GbNT98
Также «Динамо» выложило фотографии своей ведущей Полины Лысенко и ведущей «Зенит ТВ» Алины Титовой.
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3
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