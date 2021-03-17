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«Только не списывай точь-в-точь». «Динамо» потроллило «Зенит» за «плагиат» клубного шоу

21:21
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«Динамо» в Twitter поиздевалось над новым шоу «Зенита» на клубном YouTube-канале. «Зенит-ТВ» 17 марта представил дайджест новостей, формат которого динамовцы посчитали схожим со своим и прокомментировали шуточным диалогом:

«— Дашь списать домашку?
— Да, только не списывай точь-в-точь, чтобы не спалили.
— Ок».

Также «Динамо» выложило фотографии своей ведущей Полины Лысенко и ведущей «Зенит ТВ» Алины Титовой.

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