«Только не списывай точь-в-точь». «Динамо» потроллило «Зенит» за «плагиат» клубного шоу

«Динамо» в Twitter поиздевалось над новым шоу «Зенита» на клубном YouTube-канале. «Зенит-ТВ» 17 марта представил дайджест новостей, формат которого динамовцы посчитали схожим со своим и прокомментировали шуточным диалогом:

«— Дашь списать домашку?

— Да, только не списывай точь-в-точь, чтобы не спалили.

— Ок».

— Дашь списать домашку?

— Да, только не списывай точь-в-точь, чтобы не спалили.

— Ок: https://t.co/50u8mPA5j6 pic.twitter.com/mZE7GbNT98 — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) March 17, 2021

Также «Динамо» выложило фотографии своей ведущей Полины Лысенко и ведущей «Зенит ТВ» Алины Титовой.