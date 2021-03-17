Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отразил пенальти в матче 23-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита». В конце первого тайма голкипер отразил 11-метровый удар Артема Дзюбы.

Акинфеев обновил собственные рекорды по числу отбитых пенальти в чемпионатах России. Всего его соперники не смогли переиграть 20 раз, из них 16 раз мяч отражал Акинфеев.

Вторым по обоим показателям идет Роман Березовский (18 незабитых пенальти, из них 14 отраженных).

Трансляция матча ЦСКА — «Зенит»https://www.sport-express.ru/football/rfpl/fbl_match-cska-zenit-319432/