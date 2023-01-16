Точилин заявил, что остается работать в структуре «Сочи»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» рассказал о своем будущем.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что специалист будет работать в селекционном отделе клуба.

«На сегодняшний момент я остаюсь в структуре клуба и перейду в селекционный отдел. Будем заниматься селекцией», — сказал Точилин «СЭ».