Точилин заявил, что остается работать в структуре «Сочи»
Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» рассказал о своем будущем.
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что специалист будет работать в селекционном отделе клуба.
«На сегодняшний момент я остаюсь в структуре клуба и перейду в селекционный отдел. Будем заниматься селекцией», — сказал Точилин «СЭ».
Точилин дважды работал в «Сочи» главным тренером. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах чемпионата России.
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|35
|
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|29
|
5
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|5
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|
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|
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|4
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|
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|6
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|
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|Локомотив
|17
|3
|4
|10
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|13
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15
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|3
|3
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|
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|17
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|13
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
|Г
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|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|2
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