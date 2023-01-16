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Сегодня, 14:46

Точилин заявил, что остается работать в структуре «Сочи»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» рассказал о своем будущем.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что специалист будет работать в селекционном отделе клуба.

«На сегодняшний момент я остаюсь в структуре клуба и перейду в селекционный отдел. Будем заниматься селекцией», — сказал Точилин «СЭ».

Точилин дважды работал в «Сочи» главным тренером. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах чемпионата России.

Александр Точилин
ФК Сочи
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