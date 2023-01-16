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В «Хапоэле» из Беэр-Шевы отреагировали на информацию о возможном выкупе Шапи у «Краснодара»

Константин Белов
Корреспондент
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Пресс-атташе «Хапоэля» из Беэр-Шевы Ширан Абрамов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном выкупе российского полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова у «Краснодара».

Ранее появилась информация, что «Хапоэль» из Беэр-Шева намерена еще до окончания сезона выкупить у «Краснодара» трансфер полузащитника, за оговоренную сумму в 800 тысяч евро.

«Хапоэль» Беэр-Шева намерена еще до окончания сезона выкупить у «Краснодара» трансфер Шапи Сулейманова? Когда у нас будет что сообщить, мы объявим все на официальных ресурсах«, — сказал представитель пресс-службы израильского клуба «СЭ».

Сулейманов выступает за «Хапоэль» на правах аренды из «Краснодара» с августа 2022 года. Его трансферная стоимость — 2,8 миллиона евро.

В текущем сезоне 23-летний нападающий провел за израильскую команду 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
Магомед-Шапи Сулейманов
Футбол
ФК Краснодар
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
0
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
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