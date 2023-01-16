В «Хапоэле» из Беэр-Шевы отреагировали на информацию о возможном выкупе Шапи у «Краснодара»

Пресс-атташе «Хапоэля» из Беэр-Шевы Ширан Абрамов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном выкупе российского полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова у «Краснодара».

Ранее появилась информация, что «Хапоэль» из Беэр-Шева намерена еще до окончания сезона выкупить у «Краснодара» трансфер полузащитника, за оговоренную сумму в 800 тысяч евро.

«Хапоэль» Беэр-Шева намерена еще до окончания сезона выкупить у «Краснодара» трансфер Шапи Сулейманова? Когда у нас будет что сообщить, мы объявим все на официальных ресурсах«, — сказал представитель пресс-службы израильского клуба «СЭ».

Сулейманов выступает за «Хапоэль» на правах аренды из «Краснодара» с августа 2022 года. Его трансферная стоимость — 2,8 миллиона евро.