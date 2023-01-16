Александр Точилин договорился с руководством «Сочи» остаться в структуре клуба
Экс-тренер «Сочи» Александр Точилин договорился с руководством остаться в структуре клуба, сообщает «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что специалист может войти в тренерский штаб «Нижнего Новгорода».
По данным источника, 10 января Точилин провел встречу с руководством «Сочи» и договорился остаться в структуре команды. Какую должность он займет, пока неизвестно.
Точилин дважды работал в «Сочи» главным тренером. Команда занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах чемпионата России.
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|
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|11
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|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
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|17
|8
|1
|8
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|25
|
8
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|17
|7
|4
|6
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|25
|
9
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|17
|7
|4
|6
|27-32
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|
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|6
|3
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|
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|5
|5
|7
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|20
|
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|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
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|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
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30 тур
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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