Точилин посоветовал Тюкавину выбросить из головы агентские моменты и сосредоточиться на футболе

Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин высказался о возможном переходе форварда бело-голубых Константина Тюкавина в «Зенит».

«Амбиции — это, конечно, отлично, но есть масса примеров, когда ни к чему хорошему смена клуба для молодого футболиста не приводила, — приводит RT слова Точилина. — Здесь все-таки он свой воспитанник. И для своего возраста ему достаточно много доверяют. Видно, что он в обойме».

Ранее появилась информация об интересе к Тюкавину со стороны «Зенита», а агент 19-летнего нападающего заявил о двух предложениях по футболисту.

«По позиции со Смоловым они прямые конкуренты — оба играют в роли наконечника. Но у Тюкавина все впереди, он только сделал первые шаги, чтобы претендовать на место в основе. Вот как раз в конкуренции с Федором он и должен показать, чего стоит. Потому что в «Зените» она намного выше. Не факт, что получится заиграть. В его случае надо работать, выбросить все из головы, всякие агентские моменты, просто сосредоточиться на футболе и на «Динамо». И финал Кубка — отличная возможность проявить себя как для него, так и для остальных молодых футболистов», — подчеркнул Точилин.

В РПЛ-2021/22 Тюкавин забил 6 голов в 30 матчах.