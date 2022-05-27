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Точилин посоветовал Тюкавину выбросить из головы агентские моменты и сосредоточиться на футболе

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Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин высказался о возможном переходе форварда бело-голубых Константина Тюкавина в «Зенит».

«Амбиции — это, конечно, отлично, но есть масса примеров, когда ни к чему хорошему смена клуба для молодого футболиста не приводила, — приводит RT слова Точилина. — Здесь все-таки он свой воспитанник. И для своего возраста ему достаточно много доверяют. Видно, что он в обойме».

Ранее появилась информация об интересе к Тюкавину со стороны «Зенита», а агент 19-летнего нападающего заявил о двух предложениях по футболисту.

«По позиции со Смоловым они прямые конкуренты — оба играют в роли наконечника. Но у Тюкавина все впереди, он только сделал первые шаги, чтобы претендовать на место в основе. Вот как раз в конкуренции с Федором он и должен показать, чего стоит. Потому что в «Зените» она намного выше. Не факт, что получится заиграть. В его случае надо работать, выбросить все из головы, всякие агентские моменты, просто сосредоточиться на футболе и на «Динамо». И финал Кубка — отличная возможность проявить себя как для него, так и для остальных молодых футболистов», — подчеркнул Точилин.

В РПЛ-2021/22 Тюкавин забил 6 голов в 30 матчах.

Источник: rt.com
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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 1 : 2
21.05 17:00
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 1 : 5
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 1 : 1
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 0 : 1
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 1 : 2
21.05 17:00
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