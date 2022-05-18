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Сегодня, 19:18

Агент Тюкавина рассказал об интересе к игроку из Европы

Сергей Разин
корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал об интересе к форварду «Динамо» Константину Тюкавину.

«У нас действующий контракт с «Динамо», мы его выполняем и с большим уважением относимся к клубу и его генеральному директору Павлу Пивоварову. Когда Костя выходит на поле, он забивает, обостряет, полностью отрабатывает свой контракт. Претензий к нему нет. В Европе в 18-20 лет люди выходят и играют постоянно, у нас немного другой менталитет.

Есть два серьезных предложения от хороших клубов. Одно — из России, другое из Европы. Но до финала эту тему не обсуждаем. Костя хочет завоевать «серебро» и трофей, сейчас нужно сосредоточиться на футболе. Даже предложения с самим Тюкавиным мы не обсуждаем, на этом этапе. Его отец некоторые нюансы знает, этого достаточно.

Когда речь идет о реально серьезном клубе, все организовывается вообще без проблем, все вопросы быстро решаются. Но в любом случае последнее слово за «Динамо», с которым у нас есть действующий контракт и которое владеет правами на игрока. Костя уважает клуб, за который выступает и готов к любому варианту развития событий», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний россиянин провел 34 матча за «Динамо», в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tyukavina-est-dva-ser-ezny-h-predlozheniya-iz-rossii-i-evropy/
ФК Динамо (Москва)
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