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Шунин отреагировал на слухи о возможном уходе Шварца

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Вратарь «Динамо» Антон Шунин отреагировал на слухи о возможном уходе главного тренера московского клуба Сандро Шварца в «Герту».

— Как ты реагируешь на слухи о возможном уходе Шварца из команды?

— Сейчас даже не хочу об этом разговаривать, — цитирует Шунина «СЭ». — О печальном, если, конечно, придется, будем думать потом. Сейчас у нас всех мысли только о финале.

Как сообщал Kicker, стороны достигли соглашения о контракте на новый сезон и Шварц расторгнет контракт с московским клубом после финала БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком».

Антон Шунин
ФК Герта
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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  • spartsmen

    сколько можно реагировать на сдухи? уже стопятсот реакций опубликовали кого ни попадя. дождитесь фактов - скоро сам шварц всё расскажет. странно, что ещё молчит - видимо таки да.

    27.05.2022

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    		 1 : 1
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    21.05 17:00
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