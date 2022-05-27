Шунин отреагировал на слухи о возможном уходе Шварца

Вратарь «Динамо» Антон Шунин отреагировал на слухи о возможном уходе главного тренера московского клуба Сандро Шварца в «Герту».

— Как ты реагируешь на слухи о возможном уходе Шварца из команды?

— Сейчас даже не хочу об этом разговаривать, — цитирует Шунина «СЭ». — О печальном, если, конечно, придется, будем думать потом. Сейчас у нас всех мысли только о финале.

Как сообщал Kicker, стороны достигли соглашения о контракте на новый сезон и Шварц расторгнет контракт с московским клубом после финала БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком».