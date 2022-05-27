Александр Кержаков отреагировал на информацию о приходе Галактионова в «Нижний Новгород»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о приходе нового специалиста на его пост.

Ранее сообщалось, что тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов с большой долей вероятности возглавит «Нижний Новгород».

«Мое место займет Галактионов? Эти вопросы задавайте руководству клуба, потому что у меня сейчас отпуск», — сказал Кержаков «СЭ».

Под руководством Кержакова «Нижний Новгород» занял 11-е место с 33 очками в своем дебютном сезоне в Тинькофф РПЛ.