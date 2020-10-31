Ткаченко оценил уровень судейства в РПЛ
Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко в разговоре с журналистами «СЭ» оценил уровень судейства в Тинькофф РПЛ.
«Есть ли предвзятость арбитров? Считаю, что подсуживания нет. Я хороший лакмус в этой ситуации. Смотрю матч, после игры разговариваю с одним президентом клуба, он говорит, что их засудили. Через час звоню другому, он жалуется на арбитров и говорит, что убивали их. Общий баланс. Руководителям всех клубов надо понять, что медиапространство спартаковское. И не потому, что этот клуб всех купил, а потому что количество болельщиков самое большое, как и больше всего их представителей в СМИ и социальных сетях, а медиа сильно влияют на восприятие судейства», — заявил Ткаченко в интервью «СЭ».
Полностью вторую часть интервью Германа Ткаченко можно прочесть здесь.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.