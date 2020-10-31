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Ткаченко оценил уровень судейства в РПЛ

16:00
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Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко в разговоре с журналистами «СЭ» оценил уровень судейства в Тинькофф РПЛ.

«Есть ли предвзятость арбитров? Считаю, что подсуживания нет. Я хороший лакмус в этой ситуации. Смотрю матч, после игры разговариваю с одним президентом клуба, он говорит, что их засудили. Через час звоню другому, он жалуется на арбитров и говорит, что убивали их. Общий баланс. Руководителям всех клубов надо понять, что медиапространство спартаковское. И не потому, что этот клуб всех купил, а потому что количество болельщиков самое большое, как и больше всего их представителей в СМИ и социальных сетях, а медиа сильно влияют на восприятие судейства», — заявил Ткаченко в интервью «СЭ».

Полностью вторую часть интервью Германа Ткаченко можно прочесть здесь.

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