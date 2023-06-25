Титов — об итогах сезона для «Спартака»: «Вопросов очень много. Любую команду красят кубки»
Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов оценил работу испанского специалиста Гильермо Абаскаля в московской команде.
«Оценивать можно тогда, когда знаешь ситуацию изнутри. Мы видим только отрывки того, что происходит в тренировочном процессе. «Спартак» остался без Кубка России и занял третье место в чемпионате, учитывая, что сегодня даже второе место не дает ни Лигу Чемпионов, ни Лигу Европы. Любую команду, а особенно «Спартак», красят кубки, награды, победы. Есть плюс — это семь ступенек вверх по таблице, но вопросов очень много», — приводит Sport24 слова Титова.
«Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23. Абаскаль возглавил красно-белых летом 2022 года.
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5
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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