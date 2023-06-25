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Титов — об итогах сезона для «Спартака»: «Вопросов очень много. Любую команду красят кубки»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов оценил работу испанского специалиста Гильермо Абаскаля в московской команде.

«Оценивать можно тогда, когда знаешь ситуацию изнутри. Мы видим только отрывки того, что происходит в тренировочном процессе. «Спартак» остался без Кубка России и занял третье место в чемпионате, учитывая, что сегодня даже второе место не дает ни Лигу Чемпионов, ни Лигу Европы. Любую команду, а особенно «Спартак», красят кубки, награды, победы. Есть плюс — это семь ступенек вверх по таблице, но вопросов очень много», — приводит Sport24 слова Титова.

«Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23. Абаскаль возглавил красно-белых летом 2022 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-25-titov-podvel-itogi-sezona-dlya-spartaka-voprosov-ochen-mnogo-lyubuyu-komandu-krasyat-kubki
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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