Оганесян — о возможном возвращении в «Спартак»: «Всегда хочется играть в топ-клубе»

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян рассказал, хотел бы ли он в будущем вернуться в «Спартак»

«В целом я рад остаться в «Оренбурге». Это хороший клуб. Всё есть для того, чтобы прогрессировать. В коллективе хорошо приняли. Понятное дело, что хочется улучшать личные результаты.

В будущем хотел бы вернуться в «Спартак»? «Спартак» — это топ-клуб. Всегда хочется играть в топ-клубе, но пока я игрок «Оренбурга», — цитирует Оганесяна Metaratings.

«Оренбург» арендовал 21-летнего вингера у «Спартака» летом прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. В июне «Оренбург» объявил о выкупе Оганесяна.