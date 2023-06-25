Оганесян — о возможном возвращении в «Спартак»: «Всегда хочется играть в топ-клубе»
Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян рассказал, хотел бы ли он в будущем вернуться в «Спартак»
«В целом я рад остаться в «Оренбурге». Это хороший клуб. Всё есть для того, чтобы прогрессировать. В коллективе хорошо приняли. Понятное дело, что хочется улучшать личные результаты.
В будущем хотел бы вернуться в «Спартак»? «Спартак» — это топ-клуб. Всегда хочется играть в топ-клубе, но пока я игрок «Оренбурга», — цитирует Оганесяна Metaratings.
«Оренбург» арендовал 21-летнего вингера у «Спартака» летом прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. В июне «Оренбург» объявил о выкупе Оганесяна.
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13
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|Факел
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15
|Рубин
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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