В «Севастополе» отреагировали на требование Украины исключить Россию из ФИФА и УЕФА
Гендиректор «Севастополя» Валерий Чалый отреагировал на требование Украинской ассоциации футбола (УАФ) исключить Россию из ФИФА и УЕФА из-за интеграции крымских клубов в российский футбол.
«Позиция футбольного клуба «Севастополь» такова — мы субъект РФ и должны интегрироваться в российский футбол. То, что говорит УАФ — полная пурга и чушь, не только я ожидал от них подобного. Пусть в Украине несут этот бред и дальше, а лучше — закроют свою позицию по Крыму навсегда и развивают футбол там, где они живут!» — цитирует Чалого Sport24.
Ранее аттестаты ФНЛ для участия во второй лиге получили «Севастополь» и ялтинский «Рубин». Команды смогут выступать в соревнованиях второй лиги в дивизионе «Б».
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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|0
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
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|0-0
|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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