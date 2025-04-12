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12 апреля, 14:30

Титов — о «Спартаке»: «Вот так вот и не становятся чемпионами»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Футболист «Спартака» Хесус Мануэль Медина
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» порассуждал о шансах красно-белых на чемпионство после поражения от махачкалинского «Динамо» (1:2) в 24-м туре РПЛ.

— Первая мысль после финального свистка: о чемпионстве можно забыть? Или не все еще потеряно?

— Знаете, у команды должен быть дух победителя. Я просто посмотрел на состав «Спартака»... По-моему, только Маркиньос вместе со Станковичем становился чемпионом. Чемпионом Венгрии. Может быть, кто-то один еще. Тут очень важен менталитет и опыт. Нужно и классом определенным обладать, и играть на все 100 процентов! В каждом туре. И не важно, кто против тебя выходит — «Зенит», ЦСКА или Махачкала.

А сегодня вышли такие легкие пижончики, которые решили обыграть соперника только на классе. Но увы... Ты — «Спартак»! У тебя красно-белая майка, и против тебя все будут выкладываться даже не на 100, а на 200 процентов! Потому что, повторюсь, ты — «Спартак».

К сожалению, не все это понимают и думают, что легко обыграют любого дома при своих болельщиках. Мол, мы разберемся. Нет! Вот так вот и теряются очки, так вот проигрываются важные матчи. И вот так вот и не становятся чемпионами, — сказал Титов «СЭ».

«Спартак» (47 очков) упустил возможность приблизиться к лидеру РПЛ «Краснодару» (52), который в воскресенье сыграет с «Зенитом» (47).

Наиль Умяров, Кристофер Мартинс, Срджан Бабич и&nbsp;Даниил Денисов защищают ворота во&nbsp;время штрафоного в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (Махачкала) (1:2).«Вышли легкие пижончики, которые хотели победить на классе». Титов — о поражении «Спартака» от Махачкалы
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 10 1 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 22 1 6
Данила Прохин

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 19 1 5
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