Титов — о «Спартаке»: «Вот так вот и не становятся чемпионами»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» порассуждал о шансах красно-белых на чемпионство после поражения от махачкалинского «Динамо» (1:2) в 24-м туре РПЛ.

— Первая мысль после финального свистка: о чемпионстве можно забыть? Или не все еще потеряно?

— Знаете, у команды должен быть дух победителя. Я просто посмотрел на состав «Спартака»... По-моему, только Маркиньос вместе со Станковичем становился чемпионом. Чемпионом Венгрии. Может быть, кто-то один еще. Тут очень важен менталитет и опыт. Нужно и классом определенным обладать, и играть на все 100 процентов! В каждом туре. И не важно, кто против тебя выходит — «Зенит», ЦСКА или Махачкала.

А сегодня вышли такие легкие пижончики, которые решили обыграть соперника только на классе. Но увы... Ты — «Спартак»! У тебя красно-белая майка, и против тебя все будут выкладываться даже не на 100, а на 200 процентов! Потому что, повторюсь, ты — «Спартак».

К сожалению, не все это понимают и думают, что легко обыграют любого дома при своих болельщиках. Мол, мы разберемся. Нет! Вот так вот и теряются очки, так вот проигрываются важные матчи. И вот так вот и не становятся чемпионами, — сказал Титов «СЭ».

«Спартак» (47 очков) упустил возможность приблизиться к лидеру РПЛ «Краснодару» (52), который в воскресенье сыграет с «Зенитом» (47).