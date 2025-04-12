«Акрон» и «Факел» встретятся в матче 24-го тура чемпионата России

«Акрон» и «Факел» встретятся в матче 24-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 13 апреля. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события игры «Акрон» — «Факел» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур.

13 апреля, 14:30. Самара Арена (Самара)

«Акрон» набрал 25 очков в чемпионате России, «Факел» — 15. 5 апреля «Акрон» в чемпионате уступил «Краснодару» (0:1), а «Факел» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

Тольяттинцы выиграли у воронежцев в первом круге РПЛ (2:0 27 июля 2024-го), а также в обоих матчах группового этапа FONBET Кубка России (2:1 в гостях 15 августа, 2:0 на своем поле 18 сентября).